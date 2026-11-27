У Німеччині Бундестаг схвалив зниження податку на електроенергію для всіх споживачів на один рік, а також запровадження податку на солодкі напої з 2028 року. Як повідомляє Tagesschau, наступного року податок на електроенергію зменшать приблизно на 2,3 євроцента за кіловат-годину.

За розрахунками, домогосподарство з однією людиною та річним споживанням 1 500 кіловат-годин заощадить 34,50 євро. Тимчасове зниження податку коштуватиме федеральному бюджету майже 5 млрд євро. Його фінансуватимуть коштом грошей, які, ймовірно, не знадобляться для підтримки відновлюваної енергетики.

Податок на солодкі напої

Новий податок поширюватиметься на напої, що містять щонайменше 5 г цукру на 100 мл. До цієї категорії належать лимонади, холодні чаї, енергетики та підсолоджені фруктові напої. Напої Zero із підсолоджувачами, соки й шорле без доданого цукру, безалкогольне пиво та алкогольні напої від оподаткування звільнять.

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Ставка становитиме 25 євроцентів за літр для напоїв із 5–7 г цукру на 100 мл, 30 євроцентів — за вмісту 7–9 г, а понад 9 г — 35 євроцентів за літр. Для малих незалежних виробників планують передбачити винятки. Остаточне подорожчання продукції залежатиме також від того, чи змінять виробники рецептури.

Вищі акцизи на міцний алкоголь

Ухвалений закон про супровід бюджету також передбачає підвищення з наступного року на 20% податкових ставок на міцний алкоголь, зокрема ром, горілку та зерновий дистилят. Зміни торкнуться й проміжних алкогольних продуктів із вмістом спирту менш як 15%, серед яких портвейн і херес.

Підвищення податку на ігристі вина, зокрема зект, відкликали з огляду на німецьких виноробів. Вино та пиво не підпадають під цей алкогольний податок. Водночас оподаткування алкопопів поширять на змішані алкогольні напої міцністю до 15% замість нинішніх 10%; ставку дещо знизять, але харчова промисловість очікує подорожчання приблизно на один євро за банку.

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