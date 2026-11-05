Бундестаг зобов’язав великі бійні встановити камери — Der Spiegel

Бундестаг у Німеччині ухвалив зміни до закону про захист тварин, які зобов’язують великі бійні встановити системи відеоспостереження. Нові правила мають допомогти контролювати дотримання норм поводження з тваринами під час забою, повідомляє Der Spiegel.

Які підприємства охопить вимога

Відеокамери будуть обов’язковими для закладів, де щороку забивають понад 1 тисячу голів великої рогатої худоби, 5 тисяч відгодівельних свиней або 150 тисяч курей, індиків чи кролів. За оцінкою, наведеною у матеріалі, це дасть змогу охопити відеонаглядом понад 90% усіх забоїв у країні.

Закон також дозволяє вимагати встановлення камер від менших підприємств, якщо є конкретні ознаки можливих порушень правил захисту тварин. Міністр сільського господарства Алоїс Райнер заявив, що відеоспостереження має сприяти притягненню до відповідальності за неналежне поводження з тваринами.

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Дата набуття чинності та реакції

Зміни набудуть чинності 1 січня 2027 року. Підприємствам, яких стосується нова вимога, нададуть один рік на технічне запровадження систем відеоспостереження.

Депутат від AfD Бернд Шаттнер розкритикував закон, заявивши, що він створить для підприємств додаткові витрати, вимоги до документації та бюрократичне навантаження. Водночас «Зелені» та Ліва партія вважають реформу недостатньою. Речниця фракції «Зелених» із питань аграрної політики Зое Маєр виступила за відеонагляд на всіх бійнях без винятків для малих закладів.

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