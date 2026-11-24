У Німеччині Бундесвер у разі розміщення Росією, державою-агресором, ядерної зброї в космосі планує застосувати засоби радіоелектронної боротьби та наступальні кіберзасоби. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на представника Командування кібернетичного та інформаційного простору Бундесверу.

Радіоелектронні та кіберзасоби

За словами представника командування, німецькі військові можуть глушити сигнали, засліплювати системи та здійснювати кібервтручання. Йдеться про блокування сигналів, що надходять до супутників, а також про виведення з ладу супутників чи наземних станцій за допомогою наступальних кіберзасобів. Мета таких дій — не допустити передавання наказу противника.

Для протидії таким загрозам Бундесвер планує сформувати два батальйони радіоелектронної боротьби зі спроможностями протидії в космосі. Представник командування наголосив, що не йдеться про кінетичні засоби, тобто фізичне знищення об’єктів. Німеччина дотримується політики уникнення утворення космічного сміття.

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Дані про Sputnik-S

Раніше WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung повідомили, що Росія нібито планує найближчими тижнями запустити супутник Sputnik-S, який, за цими даними, має бути оснащений ядерним зарядом. Медіа стверджували, що апарат уже сконструйований і певний час зберігається в районі Москви. Відповідними розвідувальними даними нещодавно обмінювалися кілька держав НАТО, а уряд Німеччини поінформували про них.

Заступник інспектора сфери кібернетичного та інформаційного простору генерал-майор Армін Фляйшманн заявив AFP, що вважає реалістичною наявність у Росії можливостей для розміщення ядерної зброї в космосі. За його словами, її підрив зачепив би всі супутники на низькій навколоземній орбіті над Євразією, зокрема російські, та мав би тяжкі наслідки для цивільного життя і військових спроможностей Бундесверу.

Фляйшманн також попередив про можливі масштабні наслідки для Німеччини, зокрема перебої з електроенергією та суттєві обмеження зв’язку й навігації. Одним із варіантів підготовки він назвав посилення захисту систем, але зазначив, що це потребуватиме значних витрат.

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