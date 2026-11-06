Бундесвер передав 724 випадки можливих порушень сексуальної недоторканності — Der Spiegel

Бундесвер у Німеччині у 2023–2025 роках передав до компетентних прокуратур 724 випадки, у яких військовослужбовців підозрювали в можливому порушенні сексуальної недоторканності. Про це повідомляє Der Spiegel.

Дисциплінарні провадження

Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що неналежна сексуальна поведінка може бути порушенням службових обов’язків військових, навіть якщо вона не досягає рівня кримінального правопорушення. У таких випадках може бути розпочато судове дисциплінарне провадження.

За її словами, у 2024–2026 роках дисциплінарна прокуратура Бундесверу розпочала 452 провадження щодо неналежної сексуальної поведінки. Станом на 4 листопада остаточно завершили 163 із них, зокрема 84 справи закрили.

Під час визначення судового дисциплінарного стягнення враховують усі підтверджені на час ухвалення рішення порушення службових обов’язків. Одним із таких порушень може бути неналежна сексуальна поведінка, пояснила речниця.

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Внутрішнє опитування

На тлі зростання кількості повідомлень про неналежну сексуальну поведінку Центр воєнної історії та соціальних наук Бундесверу замовив дослідження прихованого масштабу проблеми. Учасниць і учасників опитування запитували про їхній особистий досвід служби.

За інформацією Der Spiegel, близько 70% жінок, які анонімно взяли участь в опитуванні, повідомили про сексуалізовану неналежну поведінку під час служби. За даними видання, до багатьох інцидентів могли бути причетні керівники.

У військових колах також говорять, що приблизно 30% чоловіків-учасників опитування заявили, що самі стали постраждалими або були свідками таких випадків. Після результатів дослідження військовослужбовцям планують надати можливість звертатися до незалежної структури щодо випадків сексуалізованої неналежної поведінки. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має представити дослідження на наступному засіданні оборонного комітету Бундестагу.

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