Бундесвер змінив план перекидання сил на масштабні навчання Grand Eagle 26 у Литві: замість руху автоколоною дорогами Польщі танки та інші машини доставили залізницею. Про це з посиланням на джерела в Бундесвері повідомляє Der Spiegel.

Зміна плану перекидання

Спочатку підрозділи 10-ї танкової дивізії планували перекинути до Литви колоною через Польщу. За інформацією Bild am Sonntag, план змінили через побоювання, що помітні на дорогах Польщі колони німецьких танків на шляху до східного флангу НАТО можуть зайво спровокувати Росію.

Як зазначає Bild am Sonntag, рішення ухвалили після консультацій усередині НАТО. Представник Альянсу сказав виданню, що НАТО нині інтенсивно відпрацьовує дії на випадок надзвичайної ситуації та під час усіх маневрів постійно перевіряє, чи потрібно коригувати їхній перебіг.

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Відпрацювання перевезень

За словами представника НАТО, мета таких коригувань полягає у пошуку належного балансу між стримуванням і уникненням непотрібних провокацій. У Міністерстві оборони Німеччини заявили Bild am Sonntag, що зміна виду транспорту не є незвичною та має відпрацьовуватися, оскільки така потреба може виникнути і в реальній ситуації.

Одним із завдань навчань Grand Eagle 26 у Литві є швидке перекидання сил Бундесверу на східний фланг НАТО.

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