Бундесвер проводить у Сенегалі навчання «Швидкий орел», під час яких близько 1 000 німецьких військовослужбовців разом із сенегальськими силами відпрацьовують евакуацію людей з умовної кризової держави. Це найбільші навчання Бундесверу в Африці, повідомляє Tagesschau.

Евакуація та напад на табір

У населеному пункті Доджі, приблизно за шість годин автомобілем від столиці Сенегалу Дакара, військові облаштували умовний збірний пункт для громадян Німеччини. За сценарієм навчань до нього прибувають виснажені, зневоднені та поранені люди. Німецькі й сенегальські військові перевіряють їхні документи та багаж.

Далі озброєні невідомі імітують напад на табір. Військові займають оборонні позиції, зачиняють головні ворота та застосовують розвідувальний безпілотник. Керівник навчань у Доджі майор Фелікс заявив, що в разі обстрілу військові відкриватимуть вогонь у відповідь і не допустять противника до збірного пункту.

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Співпраця із Сенегалом

Навчання триватимуть два тижні. До них залучили близько 700 сенегальських військовослужбовців, а Дакар став логістичним центром операції. Між Німеччиною та Західною Африкою курсують сім військово-транспортних літаків A400M.

Командувач Дивізії швидких сил генерал-майор Джаред Зембрицький пояснив, що сценарії кризових операцій можна лише обмежено відпрацьовувати в Німеччині та Європі. У матеріалі також згадано евакуаційні операції Бундесверу в Кабулі після захоплення влади «Талібаном» у 2021 році та в Судані під час ескалації громадянської війни у 2023 році.

Сенегальські військові раніше допомагали Бундесверу евакуювати персонал через Дакар під час виведення німецьких сил із Малі наприкінці 2023 року. У Сенегалі також діє невелика німецька дорадча група, а сенегальські кандидати в офіцери багато років проходять навчання за участю німецьких фахівців.

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