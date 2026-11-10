Бундесвер заборонив китайські дрони й авто в казармах — Der Spiegel

У Німеччині Бундесвер за інформацією Der Spiegel заборонив китайські дрони та автомобілі на території казарм. Видання пов’язує це рішення з ризиками для безпеки.

Дрони виводять з експлуатації

Раніше командири Бундесверу могли закуповувати комерційно доступні китайські безпілотники для навчань. Тепер ці системи виводять з експлуатації, повідомляє Der Spiegel.

На початку листопада під час навчань із дронами в місті Гузум китайські апарати вже не застосовували. На фото до матеріалу показані військовослужбовці Бундесверу під час цих навчань.

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Ризики безпеки

За даними Der Spiegel, китайські системи вважають ризиком для безпеки. У матеріалі цей ризик пов’язують із можливою загрозою шпигунства.

Заборона також охоплює автомобілі з Китаю на території військових казарм.

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