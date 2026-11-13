Burberry наростила порівнювані продажі на 4% — Channel NewsAsia

У Великій Британії модний дім Burberry повідомив про зростання порівнюваних продажів на 4% за три місяці, що завершилися 26 вересня. Результат перевищив очікування аналітиків, а відновленню продажів сприяв високий попит на фірмові тренчі та шарфи, повідомляє Channel NewsAsia.

Прибуток вищий за прогнози

Скоригований операційний прибуток Burberry за перше півріччя становив 62 млн фунтів стерлінгів, тоді як аналітики очікували 44 млн фунтів. Компанія, що входить до індексу FTSE 100, за темпами зростання випередила більших конкурентів, зокрема LVMH та власника Gucci — Kering.

Аналітик Bernstein Лука Солька заявив, що загальне зростання Burberry було майже таким самим, як у Hermès, і на 9 відсоткових пунктів перевищило показник підрозділу моди та шкіряних виробів LVMH у тому самому кварталі.

Продажі у Китаї та США

У Китаї порівнювані продажі Burberry у другому кварталі зросли на 5%, після підвищення на 9% у попередньому кварталі. Найкращі показники компанія мала в Америці, передусім у США: там продажі у другому кварталі збільшилися на 11%.

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Генеральний директор Джошуа Шульман, який очолив компанію у 2024 році, заявив, що стратегія зосередження на товарах із тривалою цінністю та вигідною ціною знаходить відгук у китайських покупців. Burberry також робить акцент на доступніших товарах у період, коли покупці предметів розкоші менш охоче витрачають кошти. Уранці в четвер акції компанії зросли на 7%.

Реструктуризація компанії

Торік Burberry оголосила масштабний план реструктуризації, який передбачає скорочення майже п’ятої частини персоналу. Компанія розраховує заощаджувати 100 млн фунтів на рік до початку наступного року.

Інвестор Kernow Asset Management заявив, що відновлення бренду триває успішно, а Burberry випереджає конкурентів цього року. Компанія має оновити інвесторів щодо своєї стратегії у березні.

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