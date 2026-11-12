Burberry повернулася до прибутку за пів року — The Guardian

Британський люксовий бренд Burberry за шість місяців до 26 вересня отримав 19 млн фунтів стерлінгів прибутку до оподаткування, тоді як роком раніше зафіксував збиток у 48 млн фунтів. Виторг компанії зріс до 1,1 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомляє The Guardian, генеральний директор Burberry Джошуа Шульман пов’язав результат із поверненням бренду до базових товарних категорій — пальт, курток і сумок. За його словами, компанія змогла наростити продажі на 6% попри складну ситуацію на світовому ринку предметів розкоші.

Зростання в Китаї та Америці

Продажі Burberry у Китаї підвищилися на 15%, а в країнах Америки — на 14%. Водночас у регіоні Європи та Близького Сходу вони скоротилися на 1%. Шульман зазначив, що результату сприяли насамперед онлайн-продажі та оптовий канал у Китаї й США.

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За оцінкою керівника компанії, заможні покупці у різних країнах стали обережнішими у витратах і рідше подорожують, що позначається на глобальному попиті на люксові товари. Водночас місцеві клієнти продовжували витрачати кошти у своїх регіонах, зокрема у флагманських магазинах Burberry у центрах міст.

Ставка на різні цінові сегменти

Компанія робить ставку на широкий діапазон цін: шарфи Burberry коштують від 195 фунтів стерлінгів, бавовняно-кашемірові шкарпетки — від 85 фунтів, а вартість окремих шкіряних сумок і пальт може перевищувати 9 тис. фунтів. Шульман назвав такий підхід ціновою пірамідою, яка, на його думку, допомагає бренду пропонувати покупцям кращу цінність за витрачені кошти.

Попит, зокрема, мали легкі куртки, дощовики з габардину та шкіряні сумки й аксесуари лінійки Cotswold із фірмовим візерунком. Burberry також інвестувала в маркетинг, адаптований до місцевих ринків, зокрема у спеціальні продукти до святкування Дня закоханих у Китаї цієї весни та майбутнього місячного Нового року.

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