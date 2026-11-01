Буря біля Ясса зірвала шість дахів — ABC News Australia

У громаді Гуд-Гоуп поблизу Ясса, штат Новий Південний Уельс, Австралія, сильна буря зірвала шість дахів і пошкодила покрівлі ще десяти будівель. Негода вдарила в суботу вдень у районі Південних плоскогір’їв штату.

Град і повалені дерева

Як повідомляє ABC News, Служба надзвичайних ситуацій Нового Південного Уельсу описала подію як схожу на торнадо. Сильний вітер повалив дерева та спочатку ускладнив дорожній доступ до місцевості.

Член ради долини Ясс і мешканець Гуд-Гоуп Девід Ротвелл сказав, що бачив, як вітер дув у різних напрямках, а потім почав закручуватися. За його словами, град розміром із м’яч для гольфу бив по вікнах і дахах.

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Воронка в хмарах

Командувачка Служби надзвичайних ситуацій у районі Ясс-Гіллтопс Діанн Янг заявила, що буря вдарила дуже швидко та завдала значних руйнувань. За її словами, у хмарах, імовірно, формувалася воронка, а попередження про шторм було обмеженим.

Про постраждалих не повідомляли. Гуд-Гоуп, розташований приблизно за 12 кілометрів від Ясса, очікує тривале прибирання після негоди.

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