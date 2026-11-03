Буря знеструмила понад 82 тисячі споживчих одиниць у Маринзі — Anadolu Agency

У бразильському місті Маринга потужна буря повалила дерева та опори електромережі, порушила рух транспорту й залишила без електропостачання понад 82,2 тисячі споживчих одиниць. Уранці в понеділок без світла перебували близько 34% таких одиниць у місті, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Maringa Post.

Пориви вітру до 81 км на годину

За даними Системи екологічних технологій і моніторингу штату Парана Simepar, пориви вітру в Маринзі сягали 81 км на годину. Від опівночі до 6:15 випало 39,8 мм опадів.

Повалені дерева перекрили дороги, пошкодили припарковані автомобілі та впали на стіну церкви. Негода також пошкодила будівлі, дахи, світлофори й автозаправну станцію. Серед постраждалих споруд була штаб-квартира міської пожежної служби.

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У місті оголосили стан публічного лиха

Мер Маринги Сілвіу Баррус оголосив стан публічного лиха, щоб прискорити екстрені заходи та допомогу постраждалим жителям. До прибирання повалених дерев, розчищення доріг та оцінки збитків залучили муніципальні служби інфраструктури, міського утримання і цивільного захисту.

Влада закликала мешканців не наближатися до повалених дерев і пошкоджених ліній електропередач через ризик ураження струмом. Буря також пошкодила житло та порушила електропостачання в інших муніципалітетах штату Парана. Влада продовжувала оцінювати збитки та координувати відновлювальні роботи.

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