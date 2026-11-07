Бурий жир пов’язали з рідшими діагнозами тривоги й депресії — ScienceAlert

Дослідники проаналізували медичні записи понад 100 тисяч пацієнтів Меморіального онкологічного центру Слоуна-Кеттерінга в Нью-Йорку, США, та виявили зв’язок між виявленою бурою жировою тканиною і рідше зафіксованими діагнозами тривожних розладів та депресивних епізодів. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, повідомляє ScienceAlert.

Бура жирова тканина міститься, зокрема, у ділянках шиї, біля ключиць і в пахвах. Вона виробляє тепло під дією холоду та поглинає радіоактивний цукровий маркер, який застосовують під час певних медичних сканувань. Це дає змогу побачити цю тканину на знімках ПЕТ/КТ.

Різниця в частоті діагнозів

Науковці зіставили групи пацієнтів із виявленою бурою жировою тканиною та без неї за віком, статтю, індексом маси тіла й температурою повітря надворі. У групі з виявленою тканиною діагноз депресивного епізоду мали 5,4% пацієнтів, тоді як у групі без неї — 8,2%. Діагнози тривожних розладів також траплялися рідше серед пацієнтів із бурим жиром.

Зв’язок зберігався після врахування історії куріння, типу та стадії раку, лікування й інших чинників. У пацієнтів із виявленою бурою жировою тканиною також були нижчими показники рівня цукру в крові, зокрема маркер, що відображає довгостроковий рівень глюкози.

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Аналіз активності тканини

За допомогою інструменту машинного навчання команда оцінила об’єм бурого жиру та поглинання ним глюкози приблизно у 8,7 тисячі пацієнтів, у яких цю тканину виявили. На основі цих даних дослідники розрахували її активність у шести ділянках тіла. Вища активність у зоні пахв була пов’язана передусім із кращими показниками серцево-судинного та метаболічного здоров’я.

Пацієнти, які приймали деякі антидепресанти класу селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, рідше мали виявлену буру жирову тканину. Окремо дослідники протестували лозартан на вирощених у лабораторії клітинах бурого жиру та мишах: препарат підвищував активність тканини, а тварини витрачали більше енергії. Водночас ці експерименти не оцінювали тривогу або депресію.

Автори наголосили, що дослідження є ретроспективним і демонструє асоціації, а не причинно-наслідковий зв’язок. Дані також зібрали серед пацієнтів онкологічного центру, причому понад три чверті учасників зіставлених груп становили жінки. На результати могли впливати відмінності в типах пухлин та лікуванні, попри статистичне коригування.

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