Бурова установка затонула біля Габону, одна людина загинула — TimesLIVE

Бурова установка Prospector 5 компанії Borr Drilling затонула пізно ввечері в суботу біля узбережжя Майумби в Габоні. На борту перебували 115 людей: один працівник загинув, ще четверо вважаються зниклими безвісти, повідомляє TimesLIVE.

Пошуки чотирьох людей

Спочатку невідомою залишалася доля п’ятьох осіб. За словами генерального секретаря Національної організації працівників нафтової галузі Сільвена Маябі Біне, тіло одного з них — громадянина Індії — знайшли. Серед чотирьох зниклих є троє громадян Габону та ще один іноземець.

Інцидент стався приблизно о 21:40 у районі ліцензійної ділянки Dussafu Marin, поблизу виробничого об’єкта Mabomont. Prospector 5 належить і експлуатується Borr Drilling та мала підтримувати бурові роботи компанії BW Energy. На момент аварії установка ще не розпочала буріння.

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Розслідування причин аварії

За попередніми даними Borr Drilling, під час робіт із попереднього навантаження стався так званий прорив ґрунту під опорою установки, через що вона втратила стійкість і затонула. Генеральний директор Borr Drilling Бруно Моран заявив, що пріоритетом компанії є підтримка пошуково-рятувальної операції та людей, яких торкнулася аварія.

Міністерство нафти і газу Габону створило кризовий штаб, доручило військово-морським силам посилити пошуки на морі та ініціювало технічне розслідування. До штабу увійшли представники міністерства, флоту, державної компанії Gabon Oil, BW Energy та Borr Drilling.

Компанія Panoro Energy повідомила про призупинення видобутку. За її даними, пошкоджень та аварійних викидів не зафіксували. Міністерство також заявило, що шкідливих речовин у морі не виявили, а ресурси для реагування на можливе забруднення залишаються розгорнутими для захисту узбережжя та національного парку Майумба.

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