Бутан присвятив одну зі 108 нових ступ прем’єр-міністрові Моді — The Hindu

У місті Гелепху на півдні Бутану 1 листопада 40 тисяч підготовлених волонтерів за дев’ять годин збудували 108 буддійських ступ Джангчуб-чортен. Король Бутану Джігме Кхесар Намґ’ял Вангчук присвятив ступу №76 прем’єр-міністрові Індії Нарендрі Моді на знак вдячності за підтримку Індією проєкту міста Gelephu Mindfulness City, повідомляє The Hindu.

Будівництво за дев’ять годин

Волонтери зводили ступи з 3:00 до 12:00. Король, представники королівської родини, високопосадовці та іноземні гості були присутні на церемонії, а тисячі людей співали шестискладову тибетську буддійську мантру.

Кожна ступа має висоту 15 метрів, а відстань між ними становить 108 метрів. Їх розташували однією звивистою лінією вздовж річки Мау-Чху, яку видання називає життєво важливою для Гелепху. Для споруд використали сталь та інші імпровізовані будівельні матеріали замість традиційних каменю й землі.

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Підтримка проєкту міста

Приблизно через дві години після завершення будівництва король присвятив Моді ступу №76. За словами бутанських посадовців, цей номер обрали тому, що індійському прем’єру понад місяць тому виповнилося 76 років.

Король Вангчук заявив, що спочатку сумнівався, чи вдасться збудувати 108 ступ за один день. Він наголосив, що люди різного віку та професій об’єдналися для цього завдання, а також подякував прем’єр-міністрові Моді та уряду Індії за значну підтримку Бутану і концепції Gelephu Mindfulness City. Гелепху розташоване приблизно за 240 кілометрів на південний схід від Тхімпху, біля кордону з індійським штатом Ассам. Король планує розвиток міста як глобального економічного центру, орієнтованого на духовність.

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