B’Yachad поскаржилася на Лікуд через підозру у відстеженні виборців — Jerusalem Post

В Ізраїлі партія B'Yachad подала офіційну скаргу до Центральної виборчої комісії через підозру в незаконному відстеженні виборців представниками «Лікуду» за допомогою застосунку. Про це з посиланням на джерело в партії повідомляє Jerusalem Post.

Скарга до виборчої комісії

За інформацією видання, B'Yachad підозрює представників «Лікуду» на виборчих дільницях по країні у використанні застосунку для незаконного відстеження виборців. Інших подробиць про роботу ймовірного застосунку або зміст скарги джерело не наводить.

Jerusalem Post зазначає, що інформація про звернення B'Yachad ґрунтується на словах джерела всередині партії. Видання також назвало цей матеріал таким, що розвивається.

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Позиція Лікуду

У «Лікуді» заперечили будь-які порушення. У партії заявили, що встановили пункти поза виборчими дільницями, де виборці можуть добровільно надати відповідну інформацію.

«Це не має жодного стосунку до “представників” на виборчій дільниці, яким виборці зобов’язані представлятися», — заявили в «Лікуді».

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