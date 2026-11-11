BYD безкоштовно замінить диски Great Tang через помилку постачальника — Electrek

У Китаї компанія BYD безкоштовно перевірить і замінить колісні диски на частині флагманських позашляховиків Great Tang. Виробник перепросив перед власниками автомобілів після скарг на неправильне встановлення передніх і задніх дисків, повідомляє Electrek.

Помилка постачальника

За даними BYD, причиною стала помилка кодування у постачальника комплектуючих для складання коліс. Вона призвела до неправильного встановлення дисків на деяких автомобілях Great Tang.

Компанія заявила, що одразу розпочала розслідування та виправила проблему, тому нові автомобілі не мають зазнати цього дефекту. Постачальник також запровадив візуальний механізм запобігання помилкам, щоб знизити ризик подібних випадків у майбутньому.

У BYD стверджують, що проблема не впливає на керованість позашляховика та не створює ризику для безпеки під час руху.

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Безкоштовне обслуговування

Власники автомобілів, яких стосується проблема, можуть звернутися до місцевих сервісних центрів BYD для безкоштовної перевірки та професійної заміни дисків. Компанія також пропонує підмінний автомобіль або компенсацію транспортних витрат на час обслуговування.

Крім того, BYD повідомила, що для таких Great Tang гарантійний строк почнуть відлічувати заново. Модель, яку в Китаї також називають Da Tang, продається в електричних версіях і версіях із плагін-гібридними силовими установками.

За інформацією видання, з моменту виходу моделі на ринок продали понад 10 тисяч електричних Great Tang. BYD 11 листопада також заявила, що цей позашляховик був найпродаванішою великою електричною SUV-моделлю протягом двох місяців.

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