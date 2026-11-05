BYD представила в Китаї новий Seal 07 із запасом ходу до 775 км — Electrek

Китайська компанія BYD представила в Китаї Seal 07 другого покоління, який пропонуватимуть у повністю електричній та плагін-гібридній версіях. Початкова ціна гібридної модифікації становить 139 900 юанів, або близько 21 тис. доларів, а електричної — 149 900 юанів, приблизно 22,5 тис. доларів, повідомляє Electrek.

Характеристики силових установок

Електричний Seal 07 оснащений літій-залізо-фосфатною батареєю BYD Blade другого покоління ємністю 76,7 кВт·год. Заявлений запас ходу за циклом CLTC сягає 775 км. Автомобіль має один електромотор на задній осі потужністю до 245 кВт, або 328 к. с., і крутним моментом 365 Нм. За даними BYD, розгін від 0 до 100 км/год займає 5,5 секунди.

Плагін-гібридні версії використовують систему DM-i з 1,5-літровим турбодвигуном потужністю 115 кВт та переднім електромотором на 160 кВт. Їхня батарея ємністю 37 кВт·год забезпечує до 330 км пробігу виключно на електротязі за циклом CLTC. У попереднього покоління цей показник становив до 230 км.

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Заряджання та оснащення

BYD заявляє, що завдяки технологіям Blade Battery 2.0 і Flash Charging заряд батареї можна поповнити з 10% до 70% за п’ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев’ять хвилин.

Обидві версії мають довжину 5080 мм, ширину 1960 мм, висоту 1495 мм і колісну базу 2960 мм. За габаритами модель дещо більша за Toyota Camry. У салоні встановлено 15,6-дюймовий центральний дисплей, 10,25-дюймову цифрову панель приладів і два екрани для пасажирів заднього ряду.

До переліку доступного обладнання входять вбудований холодильник об’ємом 6,8 літра, сидіння з режимом нульової гравітації та аудіосистема в підголівнику водія. Дорожчі комплектації пропонують систему допомоги водієві God’s Eye B, а LiDAR на даху доступний як опція. Seal 07 також став першою моделлю з екосистемою Smart Ecosystem 2.0 та годинником Diva, який може взаємодіяти з автомобілем і дистанційно керувати його функціями.

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