BYD представила в ОАЕ роботизовану зарядну систему для електромобілів — Electrek

Китайська компанія BYD запустила в пустелі Абу-Дабі в ОАЕ інтегровану систему заряджання електромобілів із роботизованою рукою. Вона самостійно знаходить зарядний порт автомобіля, відкриває кришку, підключає кабель і від’єднує його після завершення сесії, повідомляє Electrek.

Заряджання без участі водія

Систему поєднали з технологією Automated Valet Parking. Після паркування автомобіля роботизована рука автоматично підключає його до системи Flash Charging без потреби для водія торкатися кабелю.

За заявою BYD, технологія Flash Charging дає змогу зарядити батарею електромобіля з 10% до 70% за п’ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев’ять хвилин. Компанія називає цей комплекс першим у світі рішенням, що об’єднує виробництво сонячної енергії, її зберігання, швидкісне заряджання та роботизоване підключення.

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Сонячна енергія та накопичувачі

Основою установки є система Solar-Storage-Charging, яка поєднує сонячну генерацію, акумуляторні накопичувачі та технологію Flash Charging. Вона збирає енергію сонця, зберігає її в батареях і подає на зарядні пристрої за потреби.

У BYD заявили, що завдяки сонячній енергії система може працювати автономно, поза електромережею. Компанія також зазначила, що її підрозділ BYD Solar працює більш ніж у 100 країнах і регіонах.

Роботизована установка є частиною ширшого розгортання Flash Charging. BYD планує до кінця 2027 року розгорнути у світі 6 000 таких зарядних станцій.

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