BYD відкрив у Китаї передзамовлення на Tang від 225 тисяч юанів — Electrek

BYD відкрила в Китаї передзамовлення на електричний кросовер Tang третього покоління. Початкова ціна моделі становить 225 тисяч юанів, або близько 34 тисяч доларів. Автомобіль запропонують у трьох версіях вартістю 225 тисяч, 240 тисяч і 260 тисяч юанів.

Запас ходу та заряджання

Дві доступніші модифікації мають задній привід і заявлений запас ходу до 850 км за китайським циклом CLTC. Топова версія з двома електромоторами та повним приводом може проїхати до 770 км за циклом CLTC.

Як повідомляє Electrek, усі версії Tang третього покоління оснащені батареями Blade другого покоління та технологією Flash Charging. За заявою BYD, заряд акумулятора можна поповнити з 10% до 80% за п’ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев’ять хвилин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

П’ятимісний салон

Новий Tang буде доступний лише у п’ятимісній конфігурації, тоді як попередня модель пропонувалася з п’ятьма або шістьма місцями. У салоні встановлено інтегрований дисплей діагоналлю 35,4 дюйма та 30-дюймовий панорамний екран.

BYD також заявляє, що передній багажник кросовера має об’єм 205 літрів. До оснащення увійшли система допомоги водієві God’s Eye B, двокамерна пневмопідвіска Disus-A, аудіосистема Dynaudio з 22 динаміками, система стабілізації під час розриву шини на високій швидкості та інтелектуальний контроль крутного моменту iTAC.

За словами генерального менеджера підрозділу Dynasty Лу Тяня, автомобілі Tang третього покоління вже надійшли до дилерських центрів по всьому Китаю.

Читай нас у