BYD виведе до Європи новий Seagull під назвою Dolphin — Electrek

BYD планує вивести на європейський ринок електромобіль другого покоління Seagull під назвою Dolphin. Компактний Dolphin Surf, який нині продають у Європі та Великій Британії, ця модель не замінить, повідомляє Electrek з посиланням на іспанське видання TestCoches.

Новий Seagull став більшим

У Китаї Seagull є найдоступнішим електромобілем BYD: його ціна стартує приблизно від 10 тис. доларів. На європейському та британському ринках актуальна версія моделі відома як Dolphin Surf, а на інших закордонних ринках — як Dolphin Mini. До вересня було продано понад 245 тис. автомобілів Seagull, Dolphin Mini та Dolphin Surf.

Новий Seagull має 4205 мм завдовжки, 1810 мм завширшки та 1570 мм заввишки, а його колісна база становить 2650 мм. Це на 425 мм довше за попередню модель, а колісна база збільшилася на 150 мм. Завдяки більшим габаритам салон розрахований на п’ятьох пасажирів замість чотирьох.

У Китаї новий Seagull пропонують із заднім приводом та електромоторами потужністю 85 кВт, або 114 к. с., і 95 кВт, або 127 к. с. Попередня версія мала передній привід і мотор потужністю 55 кВт. Також для китайського ринку доступні літій-залізо-фосфатні батареї Blade 2.0 ємністю 30,1 кВт·год і 39,2 кВт·год із заявленим запасом ходу за циклом CLTC до 320 та 420 км відповідно.

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Швидке заряджання та оновлений салон

Для частини версій BYD пропонує технологію Flash Charging. За заявленими характеристиками, вона дає змогу зарядити батарею з 10% до 70% за п’ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев’ять хвилин. Найдешевші дві комплектації цієї функції не матимуть.

Серед інших оновлень — багатоважільна незалежна задня підвіска, 15,6-дюймовий центральний екран, нове двоспицеве кермо та система DiLink 150. Опційно доступна система допомоги водієві DiPilot 300 із лідаром на даху, функціями навігації в місті й автоматичного паркування.

Нинішній Dolphin Surf має довжину 3990 мм, тоді як Dolphin — 4290 мм, тому нова модель за габаритами ближча до останнього. BYD продовжить продавати Dolphin Surf в Іспанії та інших країнах Європи. У Європі Dolphin Surf коштує від 22 990 євро, а Dolphin — приблизно від 33 990 євро.

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