ByteDance планує викупити акції на $6 млрд за оцінки $400 млрд — Channel NewsAsia

Китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, планує викупити у чинних інвесторів акції на суму до $6 млрд за оцінки компанії приблизно у $400 млрд. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на видання The Information.

Параметри можливого викупу

За даними The Information, йдеться про потенційний викуп акцій, що належать наявним інвесторам ByteDance. Максимальна сума операції може сягнути $6 млрд, а оцінка компанії в її межах становитиме близько $400 млрд.

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Повідомлення про плани ByteDance з’явилося у четвер, 12 листопада. The Information послалося на лист до акціонерів компанії та на людину, обізнану з цими планами.

Незалежного підтвердження немає

Reuters зазначило, що не змогло негайно незалежно перевірити інформацію The Information. Тому наведені параметри викупу та оцінка ByteDance залишаються даними, оприлюдненими з посиланням на це видання.

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