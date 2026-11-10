C4ADS виявила маршрути постачання російської бронетехніки до Африки — Defense News

У Конакрі, Гвінея, та інших африканських портах вантажні судна Росії — держави-агресора, за оцінкою дослідницької організації C4ADS, перевозили танки, бронемашини та реактивні системи залпового вогню. Про це Defense News повідомило з посиланням на розслідування організації, що охоплює період із 2023 до 2026 року.

Аналітики використовували дані суднових транспондерів AIS, супутникові знімки, фотографії з місць та місцеві повідомлення. Вони вивчили 12 суден, пов’язаних із російськими військовими перевезеннями. Десять із цих суден перебувають під санкціями США, шість — під британськими санкціями безпосередньо або через власників, ще п’ять — під санкціями ЄС.

Маршрути через Гвінею та Того

У C4ADS назвали важливими для логістики Російської Федерації — держави-агресора — порти Конакрі в Гвінеї, Тобрук у Лівії та Ломе в Того. Ці маршрути, ймовірно, використовували для забезпечення російського Африканського корпусу, що перебуває у підпорядкуванні Міноборони РФ і виник на основі колишньої ПВК «Вагнер».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Між груднем 2024 року та березнем 2026 року дослідники зафіксували п’ять пов’язаних із військовими перевезеннями суден, що прямували з російських балтійських і арктичних портів до Конакрі. Звідти військові колони рухалися суходолом до Малі. Після прибуття суден Adler та Siyanie Severa у січні 2025 року до Бамако, за даними C4ADS, прибула колона приблизно зі ста військових машин, зокрема бронеавтомобілів Spartak класу MRAP і танків Т-72.

Новий можливий вузол у Конго

Дослідники також припустили, що порт Пуент-Нуар у Республіці Конго міг стати новим логістичним центром російських операцій в Африці. Вони виявили три підсанкційні США автомобілевози, які курсували з районів Чорного моря та Санкт-Петербурга до Конго у 2023–2026 роках. Водночас C4ADS наголосила, що для остаточного встановлення характеру вантажів, доставлених до Пуент-Нуара, потрібні додаткові дослідження.

Окремо аналітики звернули увагу на рейси до Лівії та Того. За їхніми спостереженнями, поставки до Лівії часто вирушали з військово-морської бази Балтійськ у Калінінграді, їх супроводжували російські військові кораблі, а в Середземному морі фіксували тривалі перерви у передачі AIS-сигналу. Судно Mikhail Britnev, за оцінкою дослідників, могло доправити військову техніку до Ломе у червні та липні 2026 року; згодом державне телебачення Малі показало в Бамако колону з 29 бронемашин, яка, за повідомленнями, прибула з Того.

Читай нас у