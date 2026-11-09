Cadillac запустить Super Cruise у Європі на 180 тисячах км доріг — InsideEVs

General Motors із середини грудня виведе на європейський ринок систему допомоги водієві Super Cruise для електричних кросоверів Cadillac. Вона буде доступна для Cadillac Optiq 2025 модельного року, а також Lyriq і Vistiq 2026 модельного року. Як повідомляє InsideEVs, система працюватиме більш ніж на 180 тис. кілометрів сумісних доріг у 16 країнах Європи.

Перші країни запуску

Серед перших європейських країн, де запрацює Super Cruise, названо Німеччину, Францію та Швейцарію. Система використовує заздалегідь створені дані про дороги на основі лідара, інформацію GPS, камери реального часу, радари й адаптивний круїз-контроль.

Super Cruise уже доступна у США, Канаді, Китаї та Південній Кореї. GM зазначає, що перед запуском у Європі провела випробування, перевірку маршрутів у регіоні та внесла зміни до програмного забезпечення з урахуванням європейських вимог і дорожніх умов.

Водій має контролювати ситуацію

Система належить до другого рівня автоматизації за класифікацією Товариства автомобільних інженерів. Вона не робить автомобіль повністю автономним: водій повинен постійно стежити за дорогою та бути готовим перебрати керування.

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Коли Super Cruise активна, на кермі загоряється зелена світлова смуга. Система утримує автомобіль у смузі руху та підтримує дистанцію до машини попереду без потреби тримати кермо чи натискати педалі. Вона також може змінювати смугу руху, однак водій має ініціювати маневр увімкненням покажчика повороту.

Функцію можна буде використовувати на сумісних автомагістралях і дорогах із розділеними проїзними частинами на швидкості до 130 км/год, зокрема в щільному русі з частими зупинками. У навігацію Cadillac інтегровано Google Maps, де відображатимуться дороги, придатні для використання Super Cruise, та частка маршруту, яку можна пройти без утримання керма.

За даними GM, від дебюту у 2017 році Super Cruise забезпечила понад 1 млрд миль поїздок без утримання керма. У Північній Америці налічується близько 750 тис. автомобілів із підтримкою цієї системи.

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