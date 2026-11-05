CAF повернула Кубок африканських націй до дворічного циклу — Daily Maverick

Виконавчий комітет Конфедерації африканського футболу (CAF) скасував ухвалене у 2025 році рішення про перехід Кубка африканських націй до чотирирічного циклу. Головний футбольний турнір континенту надалі проводитимуть раз на два роки, повідомляє Daily Maverick.

Фінансові міркування

За попереднім планом CAF, після турніру 2027 року мав відбутися ще один розіграш у 2028-му. Після цього Кубок африканських націй планували проводити раз на чотири роки, а наступний турнір мав відбутися у 2032 році.

CAF також планувала запустити Африканську Лігу націй у 2029 році. Її хотіли проводити раз на два роки у роки без Кубка африканських націй, із фіналом та врученням трофея. Водночас конфедерація дійшла висновку, що новому змаганню знадобиться кілька років, аби забезпечити істотні фінансові ресурси для розвитку африканського футболу.

Президент CAF Патріс Мотсепе заявив, що рішення виконавчого комітету ґрунтувалося на інтересах африканського футболу, 54 асоціацій-членів конфедерації та гравців, які виступають за клуби за межами Африки. За його словами, Африканська Ліга націй не могла б одразу зробити фінансовий і спортивний внесок, необхідний для конкурентоспроможності та самодостатності турнірів CAF.

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Календар наступних турнірів

Мотсепе підтвердив, що наступний Кубок африканських націй відбудеться 2027 року в Кенії, Танзанії та Уганді. Це буде перший розіграш, який спільно прийматимуть три країни. Турнір запланований на період із 19 червня до 17 липня.

У матеріалі зазначається, що в окремих повідомленнях лунали сумніви щодо готовності інфраструктури країн-господарів, однак CAF підтримала їх та висловила впевненість, що змагання пройдуть за графіком.

Президент CAF також назвав наступні роки проведення турніру: 2028, 2031 і 2033. Відсутність розіграшу у 2030 році він пояснив проведенням чемпіонату світу з футболу: за традицією ФІФА фінальні частини континентальних турнірів національних збірних не відбуваються у рік мундіалю.

У 2020 році президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав африканський футбол розглянути чотирирічний цикл, зокрема звертаючи увагу на комерційні показники Кубка африканських націй. Мотсепе раніше відкидав твердження, що CAF ухвалює рішення в інтересах європейського футболу.

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