Cantor Fitzgerald повідомила про зменшення кількості акцій Nvidia на 49% — CNBC

У США інвестиційна компанія Cantor Fitzgerald, яку раніше очолював міністр торгівлі Говард Латнік, повідомила про зменшення кількості заявлених акцій Nvidia на 49% між вереснем 2025 року та березнем 2026-го. Про це з посиланням на аналіз регуляторних звітів повідомляє CNBC.

Кількість акцій Nvidia, яка наприкінці 2024 року перевищувала 3,5 млн, залишалася сталою до вересня 2025 року. Тоді їхня вартість зросла до $652 млн. До кінця березня 2026 року кількість паперів у звітності зменшилася до 1,78 млн, а їхня вартість — до $310 млн. Станом на 30 червня компанія декларувала 1,81 млн акцій Nvidia.

Позиція Cantor Fitzgerald

У Cantor Fitzgerald заявили, що власні позиції компанії в Nvidia були несуттєвими, а показники у звітах за формою 13F відображали операції, укладені у звичайному порядку в межах клієнтських своп-угод. Значну частину акцій у звітах пов’язували з брокерською дочірньою структурою CF Secured, яка використовує акції та деривативи для хеджування операцій клієнтів.

Компанія також декларувала значні опціонні позиції щодо Nvidia, переважно пут-опціони, які можуть захищати від зниження вартості акцій. Зі звітів неможливо встановити, чому кількість заявлених акцій скоротилася та чи зменшилася загальна фінансова експозиція Cantor до Nvidia.

Питання щодо зв’язків із Nvidia

За даними CNBC, скорочення пакета збіглося в часі з тиском на Говарда Латніка з боку посадовців Білого дому та американської розвідки щодо компанії Megaspeed із Сінгапуру, яку підозрювали у постачанні передових чипів Nvidia для штучного інтелекту до Китаю. Axios писало, що Латнік неодноразово опирався жорсткішим діям проти цієї компанії.

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Колишній головний юрист Білого дому з питань етики Річард Пейнтер сказав CNBC, що доказів передачі Латніком непублічної інформації Cantor Fitzgerald немає, однак ситуація «не має доброго вигляду». Він наголосив, що розмови міністра з його синами мають стосуватися лише публічно доступної інформації.

Після відходу Говарда Латніка з Волл-стріт у лютому 2025 року Cantor Fitzgerald очолили його сини Брендон і Кайл. Доказів того, що вони заздалегідь знали про розвідувальні застереження або що зміни у заявлених пакетах акцій були пов’язані з такими попередженнями, немає.

Фінансування партнерів виробника чипів

Cantor Fitzgerald також брала участь у фінансуванні компаній, пов’язаних із бізнесом Nvidia. У травні вона була однією із семи організацій, що організовували розміщення конвертованих облігацій австралійського хмарного провайдера IREN на $3 млрд. Раніше Nvidia та IREN оголосили п’ятирічний контракт на хмарні послуги вартістю $3,4 млрд і стратегічне партнерство.

До кінця червня Cantor повідомляла про пакет акцій IREN на $115 млн та акції Nvidia на $362 млн. Разом вони становили понад 9% від задекларованих компанією цінних паперів на $5,2 млрд без урахування опціонів.

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