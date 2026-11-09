У Рочестері, штат Міннесота, США, багатоцентрове клінічне випробування CAR-T терапії для пацієнтів із синдромом ригідної людини показало ранні ознаки істотного клінічного поліпшення. Результати дослідження, до якого була залучена Mayo Clinic, опублікували в журналі JAMA Neurology, повідомляє News-Medical.

Одноразове лікування CAR-T

Учасники отримали одноразове лікування мивокабтагеном аутолейцелом — CAR-T-клітинною терапією, спрямованою на CD19. Метод передбачає модифікацію власних імунних клітин пацієнта, щоб вони впливали на інші клітини, залучені до розвитку захворювання. Метою лікування було перезавантаження імунної системи та зменшення симптомів.

Синдром ригідної людини — рідкісне автоімунне неврологічне захворювання, що спричиняє наростаючу м’язову скутість і болісні спазми. Через це пацієнтам може бути дедалі важче ходити, керувати автомобілем, працювати та підтримувати соціальне життя. Неврологиня і дослідниця Mayo Clinic Анастасія Зекеріду зазначила, що наявні методи лікування можуть послаблювати симптоми, однак пацієнти рідко повертаються до попереднього рівня функціонування.

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Потрібні масштабніші дослідження

Двоє учасників випробування повідомили про відновлення частини повсякденної активності після лікування. Одна пацієнтка, яка мала сильні спазми в ногах, труднощі з ходьбою та падіння, знову змогла ходити на біговій доріжці. Інший учасник розповів, що повернувся до роботи, полювання та риболовлі й після терапії не мав нових епізодів хвороби.

Голова департаменту неврології Mayo Clinic Шон Пітток заявив, що CAR-T терапія вже змінила підхід до лікування деяких видів раку, а її потенціал починають оцінювати для автоімунних неврологічних захворювань. Mayo Clinic була одним із трьох центрів, що брали участь у випробуванні. Дослідники наголошують, що ранні результати потрібно перевірити в більших дослідженнях, зокрема щоб з’ясувати, чи зберігатиметься поліпшення з часом.

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