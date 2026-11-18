У першому клінічному дослідженні CAR-T-терапії TriPRIL відповідь на лікування зафіксували у 12 із 15 пацієнтів із рецидивною або рефрактерною множинною мієломою. Це означає, що ознаки раку зменшилися щонайменше наполовину. У восьми учасників аналізи крові, сечі та кісткового мозку не виявили ознак активної мієломи. Про результати дослідження фази 1, проведеного в Mass General Brigham Cancer Institute, повідомляє News-Medical.

Подвійна мішень для клітинної терапії

Множинна мієлома — це рак плазматичних клітин, які виробляють антитіла. CAR-T-терапія передбачає модифікацію Т-клітин пацієнта, щоб вони могли розпізнавати та атакувати клітини мієломи.

Наявні CAR-T-терапії проти мієломи розпізнають антиген дозрівання B-клітин, або BCMA. TriPRIL, назва якої походить від trimeric APRIL, розробили для розпізнавання двох білків на клітинах мієломи: BCMA та TACI. За словами дослідників, це дає змогу клітинам терапії атакувати мієлому, навіть якщо пухлинні клітини перестають експресувати BCMA.

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Результати та подальше вивчення

У випробуванні взяли участь 15 пацієнтів, у яких хвороба поверталася попри численні попередні курси лікування. Дев’ятеро з них раніше отримували CAR-T-терапію, спрямовану на BCMA, однак їхній рак прогресував.

Клітини TriPRIL у частини учасників залишалися виявлюваними в крові понад шість місяців після лікування. У дослідженні не зафіксували тяжких випадків синдрому вивільнення цитокінів або нейротоксичності. Також серед протестованих пацієнтів не виявили імунної реакції проти TriPRIL.

Автори зазначили, що терапію створено на основі людських білків, тому вона потенційно може рідше спричиняти утворення антитіл проти препарату. Такі антитіла можуть зменшувати тривалість присутності та ефект інших CAR-T-клітин. Результати опублікували в журналі The Lancet. Через малу кількість учасників і відносно короткий період спостереження дослідники планують дослідження фази 2 з більшою кількістю пацієнтів і довшим наглядом.

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