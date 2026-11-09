CAR-T терапія знизила активність вовчака в аналізі 31 дослідження — News-Medical

Об’єднаний аналіз 31 дослідження за участю 243 людей із важким для лікування системним червоним вовчаком показав зниження активності хвороби після CAR-T-клітинної терапії. Як повідомляє News-Medical, результати представили на щорічній конференції Американського коледжу ревматології ACR Convergence 2026.

Дослідники Hospital for Special Surgery провели систематичний огляд, у якому оцінили результати лікування протягом двох років. Усі учасники до цього спробували щонайменше два імуносупресанти. Більшість із них отримували персоналізовану CAR-T-терапію, спрямовану на CD19, із використанням власних імунних клітин.

Зниження активності хвороби

CAR-T-клітинну терапію спершу розробили для лікування онкологічних захворювань. У дослідженнях вовчака такі підходи спрямовані на B-клітини, що беруть участь в аутоімунній відповіді.

Середній показник активності системного червоного вовчака за шкалою SLEDAI знизився з 13,0 бала перед лікуванням до 2,2 бала через шість місяців. У пацієнтів із високою початковою активністю хвороби терапія, за даними аналізу, приводила до майже повного зникнення симптомів через пів року.

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Системний червоний вовчак є хронічним аутоімунним захворюванням, за якого імунна система атакує здорові тканини. Це може спричиняти запалення та ураження органів, суглобів і шкіри.

Дані щодо безпеки

Автори також оцінили небажані явища. Синдром вивільнення цитокінів виник у 64% учасників; у 61% усіх 243 учасників він був легкого ступеня — першого або другого. Неврологічне ускладнення ICANS зафіксували у 5% учасників.

Тяжкі інфекції третього або четвертого ступеня виникли у 5% пацієнтів. У 6% спостерігали гематологічну токсичність, що тривала понад 28 днів. Дослідники зазначили, що окремі дослідження CAR-T-терапії при вовчаку мають невеликі вибірки, тому для оцінювання довгострокових результатів, безпеки та відбору пацієнтів потрібні більші проспективні дослідження.

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