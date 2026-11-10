Щорічні виплати країн, що розвиваються, за кліматичними позиками можуть перевищити обсяг нового кредитування у 2036 році, якщо обсяги та умови видачі таких позик залишаться на рівні 2024 року. Такий прогноз міститься в аналізі CARE Denmark та Центру кліматичної справедливості CARE, про який повідомляє Climate Home News.

Дослідники проаналізували графіки погашення приблизно 17 500 записів щодо кліматичних позик, про які звітували розвинені країни та багатосторонні кредитори у 2011–2024 роках. За їхніми оцінками, виплати за цими державними позиками з урахуванням відсотків і комісій майже потроїлися: з 6,9 млрд доларів у 2020 році до 20,1 млрд доларів у 2024-му. Остання сума дорівнює приблизно п'ятій частині обсягу державного кліматичного фінансування, про яке розвинені країни відзвітували того року.

Вартість кліматичних позик

Найбільшим кредитором у проаналізованому портфелі є Світовий банк, далі йдуть Японія та Франція. Позики загальним обсягом 489 млрд доларів, за оцінкою дослідників, коштуватимуть позичальникам близько 663 млрд доларів протягом усього строку погашення.

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Старший радник CARE Denmark з питань клімату Йон Нордбо заявив, що нерозкриття інформації про повернення коштів створює враження більшої підтримки з боку країн Глобальної Півночі, ніж є насправді. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у 2024 році розвинені країни надали 101,6 млрд доларів державного кліматичного фінансування, причому дві третини цієї суми становили позики.

Боргова криза і кліматичне фінансування

Питання фінансування кліматичних заходів має стати одним із центральних на COP31 у Туреччині. Розвинені країни зобов'язалися забезпечувати щонайменше 300 млрд доларів кліматичного фінансування щороку до 2035 року. Нордбо вважає, що виконання цієї цілі значною мірою залежатиме від багатосторонніх банків розвитку та приватного сектору, а отже, частка позик може зрости.

Виплати за кліматичними кредитами накладаються на загальне боргове навантаження. За даними Світового банку, країни, що розвиваються, у 2025 році виплатили рекордні 1,4 трлн доларів основного боргу та відсотків. У CARE зазначають, що пільгові позики можуть бути доцільними для кліматичних проєктів, які приносять дохід, але не для адаптаційних заходів із захисту життя, країн, що відновлюються після кліматичних катастроф, або держав, які вже перебувають у борговій скруті.

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