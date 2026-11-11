Cathay Pacific замовила 14 літаків Airbus для оновлення флоту — Channel NewsAsia

У Гонконзі, Китай, авіакомпанія Cathay Pacific скористалася правами на придбання 14 додаткових літаків Airbus у межах програми розширення та оновлення свого флоту. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Додаткові A330-900

Компанія придбає 11 широкофюзеляжних Airbus A330-900 на додачу до 30 таких літаків, замовлених у 2024 році. Таким чином загальна кількість замовлених Cathay Pacific літаків сімейства A330neo зросте до 41.

Нові літаки поступово замінюватимуть наявний флот цього класу. Їх планують використовувати передусім на регіональних маршрутах в Азії, водночас вони матимуть можливість виконувати й дальші рейси. Постачання A330-900 очікують у 2031–2035 роках. Авіакомпанія заявила, що ці літаки вирізняються поліпшеною паливною ефективністю.

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Літаки для HK Express

Також Cathay Pacific реалізувала право на купівлю трьох додаткових Airbus A321neo. Це доповнює замовлення на 32 літаки A321neo та A320neo, зроблене у 2023 році.

Три A321neo мають підтримати розвиток маршрутної мережі бюджетного підрозділу HK Express, зокрема на напрямках до материкового Китаю та інших коротких маршрутах. Генеральний директор Cathay Pacific Рональд Лам заявив, що нові замовлення збільшують загальну кількість запланованих поставок літаків, починаючи з 2026 року, до 120 та наближають компанію до плану отримати 150 нових літаків.

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