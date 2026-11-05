CBA Польщі запросило дані про можливий лобізм у міністерстві — Interia

У Польщі Центральне антикорупційне бюро (CBA) звернулося до державного секретаря Міністерства фондів і регіональної політики Яцека Карновського із запитом щодо можливого лобізму під час підготовки законопроєкту про житлові кооперативи. Про це повідомляє Interia.

Які дані запитало CBA

У листі від 28 жовтня CBA попросило надати інформацію про підготовку позиції міністра фондів і регіональної політики від 16 липня 2026 року щодо проєкту закону про житлові кооперативи. Бюро, зокрема, цікавиться, які структурні підрозділи міністерства готували цю позицію.

Також CBA запросило перелік зацікавлених у законопроєкті суб'єктів, які контактували з відомством із 4 грудня 2025 року. У запиті йдеться про офіційні та неформальні зустрічі, їхні дати, учасників, а також про нотатки чи протоколи, якщо їх складали. Окремо бюро попросило надати копії листування, яке такі суб'єкти надсилали до міністерства.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція колишньої міністерки

Колишня міністерка фондів і регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч оприлюднила фотографію листа CBA та заявила, що запит з'явився менш ніж за два тижні після її відставки. Вона припустила, що дії бюро можуть бути спробою знайти на неї компрометуючі матеріали.

Пелчинська-Наленч 22 жовтня повідомила про подання заяви про відставку. Наступного дня з посади заступника міністра фондів і регіональної політики пішов Ян Шишко. Згодом правління партії «Польща 2050» ухвалило рішення виключити Пелчинську-Наленч, заявивши про її дії на шкоду партії та всупереч рішенням її статутних органів.

Читай нас у