CBO оцінило жовтневий дефіцит США у $409 млрд — Fortune

У США дефіцит федерального бюджету в жовтні 2026 року, першому місяці 2027 фінансового року, CBO оцінило у 409 млрд доларів. Це на 125 млрд доларів більше, ніж у жовтні 2025 року, повідомляє Fortune з посиланням на Бюджетне управління Конгресу США.

Доходи знизилися, видатки зросли

За оцінкою CBO, федеральні доходи у жовтні були на 36 млрд доларів нижчими, ніж за аналогічний місяць роком раніше. Водночас видатки зросли на 89 млрд доларів. Управління пов'язало вищий дефіцит зі зміною строків деяких федеральних виплат, які за інших обставин були б проведені 1 листопада. У 2025 і 2026 роках ця дата припала на вихідний, тому виплати перенесли на жовтень.

Дефіцит за фінансовий рік

За підсумками 2026 фінансового року дефіцит США сягнув 1,9 трлн доларів, або 6,2% ВВП, проти 5,8% роком раніше. Показник перевищив середній рівень за останні 50 років, який становить 3,8% ВВП. CBO також зазначило, що федеральний уряд витратив 1,14 трлн доларів на відсотки за державним боргом.

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Доходи уряду за рік зросли до 5,4 трлн доларів — на 169 млрд доларів порівняно з 2025 фінансовим роком, зокрема завдяки збільшенню надходжень від податку на доходи фізосіб і податків на фонд оплати праці. Загальні видатки водночас збільшилися на 217 млрд доларів, переважно через зростання витрат на програми Social Security, Medicare і Medicaid.

Операції Міністерства фінансів

Міністр фінансів США Скотт Бессент улітку називав дії відомства «Treasury twist». За описом Fortune, він вказував на викуп дорожчого довгострокового боргу за рахунок короткострокових запозичень із нижчою дохідністю. Водночас видання зазначає, що Міністерство фінансів не підтверджувало цю стратегію саме в такому формулюванні. Співкерівник глобального фундаментального дослідження JPMorgan Джеймс Салліван порівняв такий підхід із виплатою іпотеки кредитною карткою.

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