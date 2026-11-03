CCAMLR не погодила нові морські заповідники та правила промислу криля — Mongabay

45-та зустріч Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR), що відбулася 19–30 жовтня в Гобарті, Австралія, завершилася без домовленостей про створення нових морських заповідників і нові правила управління промислом антарктичного криля. У переговорах брали участь 27 членів організації — 26 держав та Європейський Союз, повідомляє Mongabay.

Одним із центральних питань була пропозиція Аргентини та Чилі створити морський заповідник у районі Domain 1 між Антарктичним півостровом і Південними Оркнейськими островами. Саме там зосереджений вилов криля, а також розташовані важливі кормові угіддя для пінгвінів, китів, тюленів і морських птахів. Проєкт передбачав охорону 456 тис. квадратних кілометрів океану.

Вето на заповідник

Делегації Китаю та Російської Федерації — держави-агресора — знову заблокували цю ініціативу. За даними видання, після створення морського заповідника в районі моря Росса у 2016 році CCAMLR не змогла досягти консенсусу щодо жодної нової пропозиції. Без рішення залишаються також ініціативи щодо заповідників біля Антарктичного півострова, у Східній Антарктиці та двох районах моря Ведделла.

Китай під час зустрічі запропонував власний морський заповідник у районі, який назвав морем Космонавтів, у східній частині Південного океану. Окремо китайська делегація запропонувала переглянути визначення морських заповідників у межах CCAMLR, обмеживши їхні масштаби та строк дії й передбачивши можливість рибальства в таких зонах. Члени комісії обговорили обидві китайські пропозиції, однак голосування не проводили.

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Промисел криля без нових рішень

Учасники також не погодили нову систему управління виловом антарктичного криля. Норвегія пропонувала підвищити допустимі обсяги вилову, але не здобула необхідного консенсусу. Чинний запобіжний ліміт CCAMLR становить 620 тис. тонн на рік; досягнення цього показника спричинило дострокове завершення промислового сезону в серпні 2025 та 2026 років.

За даними CCAMLR, вилов криля зріс із 125 826 тонн у 2009 році до 620 тис. тонн у 2025–2026 роках. Основними учасниками промислу є норвезький і китайський флоти, а криль використовують для отримання омега-3, а також у виробництві кормів для аквакультури й домашніх тварин. Китайський флот забезпечив 37% вилову криля у 2025 році.

Після завершення зустрічі природоохоронні організації Antarctic Wildlife Alliance, Our Antarctica та Bob Brown Foundation поновили заклики до бойкоту продуктів із криля, зокрема добавок із крилевою олією та кормів для тварин.

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