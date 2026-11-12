CD&R і GTCR відмовилися від переговорів про купівлю Global Payments — Channel NewsAsia

Інвестиційні фонди Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) і GTCR відмовилися від подальших переговорів щодо можливого придбання платіжної компанії Global Payments. Про це з посиланням на двох обізнаних співрозмовників повідомляє Channel NewsAsia.

Переговори не просунулися

За словами співрозмовників видання, консорціум вивчав можливість угоди протягом кількох тижнів, однак залишив переговори. Обговорення перебували на ранній стадії та не просунулися через складність організації викупу компанії такого масштабу з подальшим зняттям її акцій із біржі.

Фонди призупинили свої зусилля, однак у майбутньому можуть повернутися до переговорів із Global Payments. Співрозмовники також не виключили появи іншого покупця. CD&R відмовився від коментарів, а Global Payments і GTCR не відповіли на запити про коментар.

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Потенційно велика угода

Global Payments базується в Атланті та має ринкову вартість близько 26,4 млрд доларів. Компанія допомагає продавцям приймати карткові й цифрові платежі, а також надає бізнесу програмне забезпечення та технологічні послуги.

У квітні 2025 року Global Payments погодилася придбати Worldpay у FIS та GTCR в угоді вартістю понад 24 млрд доларів. Одночасно вона домовилася продати FIS свій бізнес із рішеннями для емітентів. Ці операції мали посилити фокус компанії на послугах для продавців і розширити її масштаби в обробці платежів.

Можливе поглинання Global Payments могло б стати однією з найбільших спроб викупу компанії фондами прямих інвестицій цього року. Водночас залучення фінансування для угод такого розміру ускладнюють високі витрати на запозичення, нестабільність ринків і пильна увага кредиторів до рівня боргу.

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