Центри з контролю та профілактики захворювань США не змінюватимуть принципово реагування на спалахи кору, навіть якщо країна втратить статус елімінації цієї хвороби. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на директорку CDC Еріку Шварц, яка заявила про це в інтерв’ю Reuters.

Експерти з глобальної охорони здоров’я, яких скликала Панамериканська організація охорони здоров’я, найближчими днями мають визначити, чи втратили США цей статус. Країна зберігала його з 2000 року, а Шварц очікує рішення на початку наступного тижня.

Робота зі штатами та вакцинація

За словами Шварц, у разі втрати статусу CDC продовжить співпрацювати зі штатами. Вона зазначила, що відомство посилюватиме інформування про кір і нагадуватиме, що головним способом профілактики є комбінована вакцина MMR проти кору, паротиту та краснухи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У 2026 році у США підтвердили майже 5,2 тисячі випадків кору, тоді як за весь 2025 рік зафіксували 2 289 випадків. Департаменти охорони здоров’я штатів від початку 2025 року повідомили про 11 смертей. Експерти з інфекційних хвороб вважають імовірною втрату Сполученими Штатами статусу елімінації на тлі найбільшої кількості інфекцій за понад три десятиліття.

Спалахи у громадах із низьким рівнем вакцинації

Шварц назвала тісно згуртовані громади основним джерелом поширення кору у США. За її словами, кілька спалахів почалися серед релігійних груп, де рівень вакцинації нижчий, ніж серед населення загалом, зокрема серед амішів у Пенсильванії.

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який курує CDC та інші медичні установи, раніше ставив під сумнів безпеку й ефективність вакцини MMR. У серпні президент США Дональд Трамп і Кеннеді представили указ, який закликав розділити комбіновану вакцину на три окремі щеплення. Фармацевтичні компанії заявили, що це може зайняти роки, а лікарі попередили про ризик додаткової плутанини для сімей.

Читай нас у