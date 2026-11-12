CDC повідомив про шість пов’язаних із кором смертей у США у 2026 році — The Guardian

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) повідомили про шість смертей, пов’язаних із кором, у країні від початку 2026 року. Це вдвічі більше, ніж було зафіксовано у 2025 році. США переживають наймасштабніший спалах кору з 1991 року, повідомляє The Guardian.

Понад 5 400 випадків кору

За даними трекера Міжнародного центру доступу до вакцин Університету Джонса Гопкінса, у США зареєстрували понад 5 400 випадків кору. Активні спалахи зафіксували майже в усіх штатах.

Найбільше від спалаху постраждала Пенсильванія, де посадовці підтвердили шість смертей, пов’язаних із кором, цьогоріч. Також дитина померла у штаті Нью-Йорк, а через кілька днів у Вісконсині підтвердили смерть немовляти. У Нью-Йорку це була перша відома смерть, пов’язана з кором, за понад три десятиліття.

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Різні підрахунки смертей

CDC не уточнив, у яких саме штатах сталися шість смертей, внесених до офіційної статистики відомства. Водночас дані CDC не збігаються з повідомленнями посадовців окремих штатів. Агентство змінило підхід до обліку смертей від кору та, згідно з приміткою від 4 вересня, використовує дані Національного центру статистики охорони здоров’я США для відстеження тенденцій смертності.

За інформацією Reuters, міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший без доказів ставив під сумнів, що дві смерті у Пенсильванії були спричинені кором, і просив не включати їх до офіційного підрахунку CDC.

Кір можна попередити вакцинацією комбінованою вакциною проти кору, паротиту та краснухи. Після двох доз вона забезпечує приблизно 97% захисту.

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