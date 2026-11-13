CDC скоротив фінансування профілактики ВІЛ у Техасі на 29,2 млн доларів — The Hill

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) скоротили на 29,2 млн доларів фінансування програм профілактики ВІЛ у штаті Техас. Як повідомляє The Hill, кошти призначалися громадським організаціям, які оплачують тестування, допомагають людям отримати медичну допомогу та забезпечують противірусними препаратами.

Грант не продовжили

Фінансування для цих організацій надавали в межах гранту, виділеного у 2021 році. CDC не продовжили його після завершення строку дії 30 вересня.

Техас мав один із найвищих показників нових випадків ВІЛ у США у 2022 році, свідчать урядові дані. За інформацією The Texas Tribune, оприлюдненою The Hill, під час тестувань у громадських організаціях, профінансованих CDC, випадки ВІЛ виявляли з показником, утричі вищим, ніж під час тестувань, які проводили місцеві департаменти охорони здоров’я.

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Ситуація з ВІЛ у США

За даними федеральної інформаційної панелі, станом на 2022 рік із ВІЛ у США жили приблизно 1,2 млн людей. Вищі рівні інфікування фіксували серед расових меншин і геїв. Чоловіки, які мали сексуальні контакти з іншими чоловіками, становили 67% зареєстрованих нових випадків того року, а майже половину нових інфекцій зафіксували на Півдні США.

Адміністрація президента Дональда Трампа також скорочувала фінансування глобальної протидії ВІЛ, зокрема після ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Вона істотно зменшила фінансування Спільної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS) та Президентського надзвичайного плану боротьби зі СНІДом (PEPFAR).

Сучасні методи лікування істотно знизили рівень інфікування серед людей, які приймають противірусні препарати, а також збільшили тривалість життя людей із ВІЛ. Водночас ліків, які б повністю виліковували ВІЛ, досі немає.

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