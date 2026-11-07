CENTCOM заявило про виведення з ладу судна в Оманській затоці — Anadolu Agency

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило, що американські військові вивели з ладу комерційне вантажне судно M/V Huda в Оманській затоці. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на командування.

Удар по кормовій частині

За твердженням CENTCOM, судно під прапором Сент-Кіттсу і Невісу уразили високоточними боєприпасами, випущеними з американського військового літака. Удар припав по кормовій частині судна, після чого його вивели з ладу.

Командування стверджує, що екіпаж не виконав неодноразових попереджень та намагався порушити морську блокаду Ірану, яку запровадив Вашингтон. За даними CENTCOM, перед ударом екіпажеві наказали залишити райони, визначені для удару. Судно намагалося залишити регіональні води після заходу до порту в Ірані.

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Дані про блокаду

CENTCOM також заявило, що від липня 147 комерційних суден змінили маршрут після виконання наказів американських сил. Ще п’ять торговельних суден, які відмовилися виконати вимоги, за твердженням командування, були виведені з ладу.

Крім того, CENTCOM повідомило про знищення 10 іранських комерційних нафтових танкерів, які командування пов’язує з багатомільярдною тіньовою мережею Корпусу вартових ісламської революції. Американські військові закликали моряків поблизу іранського узбережжя та в прилеглих водах дослухатися до їхніх попереджень.

У заяві CENTCOM не уточнювали стан членів екіпажу M/V Huda та масштаби пошкоджень судна.

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