CENTCOM заперечило втрату американського дрона в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

Центральне командування США (CENTCOM) заперечило заяву Ірану про нібито знищення американського військового безпілотного надводного апарата в Ормузькій протоці. 30 жовтня командування повідомило в соцмережі X, що всі американські військові безпілотні надводні судна на Близькому Сході перебувають на обліку, зокрема ескадрилья сучасних морських дронів, яка патрулює протоку.

Відповідь CENTCOM

У CENTCOM також зазначили, що морські дрони в Ормузькій протоці підтримують оборонний контур командування. Заява стала відповіддю на твердження Ірану про те, що Корпус вартових ісламської революції нібито знищив американський безпілотний надводний апарат.

Раніше того дня іранські ВМС повідомили про знищення «ворожого безпілотного судна», яке діяло на схід від протоки. Вони не назвали належність апарата або його оператора, повідомляє Anadolu Agency.

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Заяви Ірану щодо танкерів

Іранські ВМС також заявили, що два танкери підірвалися на морських мінах і загорілися після проходження районів, які Тегеран вважає обмеженими. Водночас військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що зупинили два танкери, які, за їхніми твердженнями, намагалися пройти протоку несанкціонованими маршрутами.

Інциденти відбуваються на тлі зростання напруженості між Іраном і США щодо судноплавства в Ормузькій протоці — важливому маршруті для світових поставок енергоносіїв.

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