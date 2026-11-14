CEU розглядає розширення програм у Будапешті — The Guardian

Центральноєвропейський університет (CEU), який 2019 року переніс основну діяльність із Будапешта до Відня, розглядає можливість збільшити кількість програм у Будапешті, Угорщина. Тимчасовий президент і ректор закладу Карстен К'ю Шнайдер сказав, що це можливо за умови, якщо зміни не погіршать досвід навчання студентів, повідомляє The Guardian.

Контакти з новою владою

За словами Шнайдера, формальних переговорів із новим урядом Угорщини, який обіцяв відновити академічну свободу, ще не було. Водночас ректор заявив, що обидві сторони демонструють готовність до контактів.

Перспективи університету змінилися після того, як Петер Мадяр здобув переконливу перемогу на виборах у квітні, обіцяючи боротися з корупцією та реформувати державу. CEU заснував 1991 року угорсько-американський фінансист і філантроп Джордж Сорос. Університет припинив видавати дипломи в Будапешті через закон, який широко вважали спрямованим саме проти цього закладу.

У 2020 році найвищий суд Європейського Союзу визнав, що так званий Lex CEU порушував Хартію основних прав ЄС. Однак рішення ухвалили вже після перенесення основної діяльності університету до Відня.

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Не повне повернення

Нині в Будапешті працюють 312 співробітників CEU, переважно адміністративний персонал. Ще 476 працівників і вся викладацька діяльність розташовані у Відні. Шнайдер наголосив, що університет, який фінансується приватно, не планує повністю повертатися до Угорщини.

За його словами, розширення присутності CEU в Будапешті залежатиме від доброї волі та фінансування, незалежного від угорського уряду. Зміни також мають дозволити студентам поєднувати курси з різних дисциплін без потреби долати понад 200 кілометрів між Будапештом і Віднем. Остаточне рішення щодо майбутнього університету в Угорщині ухвалюватиме рада CEU з 13 членів, до якої входять Джордж Сорос і його син Александер Сорос.

CEU спеціалізується на суспільних науках, праві та гуманітарних дисциплінах. В університеті навчаються понад 1 400 студентів зі 103 країн, переважно на магістерських і докторських програмах.

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