CFE виявила 373 несправності в мережі живлення свердловин Сальтільйо — The Rio Times

Мексиканська державна енергокомпанія Comisión Federal de Electricidad (CFE) виявила 373 несправності в електромережі, що забезпечує живлення 108 водозабірних свердловин у Сальтільйо, столиці штату Коауїла. На слуханнях у Палаті депутатів генеральна директорка CFE Емілія Естер Кальєха Алор повідомила, що компанія вже опрацювала 205 із цих проблем, а 168 залишалися невирішеними, повідомляє The Rio Times.

Перевірка свердловин

Компанія перевірила електропостачання 108 свердловин, з яких 53 визначили пріоритетними, а також оглянула чотири лінії середньої напруги, пов’язані з ними. Серед виявлених проблем назвали необхідність обрізати дерева, пошкоджені розрядники для захисту від перепадів напруги, обладнання, яке потребує заміни, та короткі замикання.

Із 53 пріоритетних свердловин фахівці оглянули 37. Ще 16 свердловин, усі в південній частині Сальтільйо, на час слухань очікували на обстеження. Для них планували діагностичні виїзди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вересневі перебої з водою

У вересні 2026 року через відключення електроенергії на свердловинах у багатьох районах Сальтільйо виникли перебої з водопостачанням. За повідомленням від 12 вересня, сумарна тривалість відключень становила близько десяти днів, а наслідки торкнулися приблизно 200 районів міста.

Мер Сальтільйо Хав’єр Діас Гонсалес заявив, що CFE підтвердила відновлення повного електропостачання свердловин у четвер увечері, однак подача води мала відновлюватися ще кілька днів. Міське підприємство Aguas de Saltillo також повідомляло про перебої в південній, центральній і західній частинах міста через проблеми з електропостачанням CFE.

Читай нас у