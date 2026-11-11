CFMEU виключила Джона Сетку на п’ять років — ABC News Australia

В Австралії CFMEU виключила колишнього керівника свого будівельного підрозділу у штаті Вікторія Джона Сетку. Рішення набуло чинності негайно та діятиме протягом максимально дозволеного законом строку — п’яти років, повідомляє ABC News.

За даними адміністрації профспілки, Сетка постав перед 27 дисциплінарними звинуваченнями за внутрішніми правилами CFMEU.

Заяви адміністрації профспілки

Адміністрація CFMEU заявила, що її розслідування містить твердження про можливе невиконання Сеткою обов’язків секретаря профспілки. За версією адміністраторів, він нібито спрямував 3,3 млн доларів доходів від профспілкової сувенірної продукції та торговельних автоматів на будмайданчиках до своїх компаній.

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Адміністратор CFMEU Майкл Кросбі заявив, що профспілка намагатиметься повернути мільйони, які, за його словами, отримала компанія Сетки. Адміністрація також повідомила, що Сетка не відповів на її звернення щодо висунутих претензій. Водночас ABC News наголошує, що не стверджує правдивість цих звинувачень.

Позиція Джона Сетки

Джон Сетка відкинув звинувачення, назвавши їх брехнею та наклепом. Він заявив ABC News, що звернеться до суду, аби оскаржити виключення, і заперечив, що коли-небудь брав гроші членів профспілки.

Будівельний підрозділ CFMEU перебуває під зовнішнім адмініструванням із 2024 року на тлі звинувачень у корупції та булінгу. У вересні Сетка постав перед судом через допис в Instagram, який він, за даними ABC News, нібито зробив із критикою представників адміністрації профспілки.

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