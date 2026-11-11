CFTC у США перевіряє Kalshi щодо подання контрактів — CNBC

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) розслідує, чи платформа прогнозних ринків Kalshi належно повідомляла регулятора про запропоновані контракти на події. Як повідомляє CNBC, компанія підтвердила факт перевірки та заявила, що йдеться про незначну проблему з порядком подання контрактів.

Контракти, пов'язані з погодою

У Kalshi повідомили, що CFTC звернула увагу на контракти, пов'язані з погодою. Керівниця відділу комунікацій компанії Елізабет Діана заявила, що повідомлення регулятора стосується процедурної помилки під час подання кількох контрактів, багато з яких не були активними. За її словами, платформа вже усуває проблему.

Платформи прогнозних ринків можуть самостійно сертифікувати контракти на події без попереднього схвалення CFTC, якщо вони відповідають Закону США про товарні біржі. Такий механізм дає змогу швидше запускати нові контракти.

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Інші перевірки CFTC

Politico у вівторок першим повідомило про перевірку, посилаючись на непублічне повідомлення CFTC для Kalshi, та зазначило, що звинувачення можуть бути висунуті найближчим часом. Kalshi не коментувала можливість висунення звинувачень, а CFTC не відповіла на запит CNBC про коментар.

У серпні CFTC наказала Kalshi прибрати спортивні «ринки згадок», де учасники торгують контрактами на те, що певні люди скажуть в ефірі або під час виступу. Регулятор тоді вивчав цей тип контрактів. CFTC також проводить широку перевірку конкурента Kalshi — Polymarket, зокрема з'ясовує, чи не порушила компанія умови врегулювання з регулятором 2022 року, яке забороняє трейдерам зі США доступ до її міжнародної платформи.

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