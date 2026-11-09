CGT закликала до загальнонаціональних страйків у Франції 17 листопада — Anadolu Agency

Французька Загальна конфедерація праці (CGT) закликала провести 17 листопада новий загальнонаціональний день страйків і демонстрацій. Профспілка вважає недостатніми оголошені урядом заходи щодо підвищення зарплат і підтримки купівельної спроможності, повідомляє Anadolu Agency.

Вимога підвищити мінімальну зарплату

Генеральна секретарка CGT Софі Біне оголосила про заклик після соціальної конференції, яку прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню провів у Матіньйоні для обговорення зарплат і купівельної спроможності. Вона заявила, що профспілка прагне домогтися загального підвищення зарплат і для цього має намір посилити мобілізацію та страйки.

Біне розкритикувала рішення уряду збільшити мінімальну зарплату на 1,6% із 1 грудня. За її словами, кілька додаткових євро для працівників із мінімальною оплатою не знімуть суспільного невдоволення. CGT вимагає підвищення на 150 євро щомісяця.

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Заходи уряду та протести

Міністр праці Жан-П’єр Фаранду повідомив, що після підвищення чиста місячна мінімальна зарплата у Франції становитиме 1 502 євро. Себастьєн Лекорню назвав збільшення на 1,6% другим за величиною підвищенням мінімальної зарплати у Франції за 20 років і заявив, що значніше зростання могло б у довгостроковій перспективі призвести до істотних втрат робочих місць.

У Франції тривають акції протесту, організовані профспілками та представниками молоді. Їхні учасники порушують питання вартості життя, оплати праці та стану державних послуг. Демонстрації розпочалися в середині вересня через умови й ресурси у старших школах, а згодом поширилися на інші групи суспільства на тлі активізації руху «жовтих жилетів».

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