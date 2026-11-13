CGTN випустив близько 70 матеріалів про зв’язки Китаю з Узбекистаном — OilPrice

Китайський державний міжнародний мовник CGTN наприкінці жовтня та на початку листопада розгорнув масштабну інформаційну кампанію, орієнтовану на Узбекистан, опублікувавши близько 70 статей і відео узбецькою та російською мовами. Матеріали висвітлювали політичні, економічні, культурні й соціальні зв’язки між Узбекистаном і Китаєм, повідомляє OilPrice.

Кампанія про можливості співпраці

У матеріалах CGTN виступали китайські та узбецькі посадовці, підприємці, науковці й митці. Кампанія представляла Китай як країну, що пропонує жителям Узбекистану можливості для ведення бізнесу, працевлаштування, навчання та подорожей. Один із сюжетів був присвячений презентації китайського видання книжки президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва про розвиток країни.

За даними видання, раніше CGTN зазвичай публікував лише кілька матеріалів про Узбекистан щомісяця. Тому нова серія контенту стала помітним посиленням інформаційної активності Пекіна в країні.

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Контакти США з країнами регіону

OilPrice зазначає, що кампанія могла бути пов’язана з жовтневим візитом державного секретаря США Марко Рубіо та американської бізнес-делегації до Самарканда. Рубіо провів там переговори з міністрами закордонних справ п’яти держав Центральної Азії щодо розвитку торговельної мережі через Каспійське море, яку підтримують США.

Як повідомляє видання, під час торговельного ярмарку, що супроводжував зустріч, американські компанії та узбецькі структури оголосили про понад 50 угод потенційною вартістю до 12 млрд доларів. За день до прибуття Рубіо до Узбекистану прем’єр Державної ради КНР Лі Цян відвідав Ташкент і зустрівся з Мірзійоєвим. За повідомленням китайського МЗС, він заявив про готовність Китаю посилювати стратегічну комунікацію та взаємовигідну співпрацю з Узбекистаном.

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