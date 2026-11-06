Chainalysis заявила про компрометацію даних і токенів усіх користувачів — Ars Technica

Компанія з аналізу блокчейну Chainalysis заявила, що під час кібератаки зловмисники отримали імена, імена користувачів, хеші паролів та активні токени всіх користувачів її платформи. Компанія виявила аномальну активність, після чого тимчасово вимкнула сторінку входу та сервіс Know Your Transaction, призначений для моніторингу загроз криптовалютним активам у реальному часі.

Багатовекторна атака

Як повідомляє Ars Technica, у Chainalysis назвали інцидент багатовекторною кібератакою. За даними компанії, зловмисники застосовували наступальні методи за підтримки ШІ-агентів, щоб отримати несанкціонований доступ до систем та внутрішніх інструментів.

Раніше Chainalysis повідомляла клієнтів про доступ сторонньої особи до ідентифікаторів користувачів, повних імен, електронних адрес та позначок ролей в організаціях. Згодом компанія уточнила, що розслідування виявило компрометацію даних усіх користувачів, зокрема хешів паролів та активних токенів.

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Доступ до сервісів відновлюють поступово

Одним із компонентів атаки був on-path attack — атака на інфраструктуру, через яку передається трафік між двома сторонами. За твердженням Chainalysis, цей вектор призвів до компрометації паролів частини клієнтів; компанія заявила, що виявила та усунула його.

Chainalysis також обмежила доступ до сервісів Reactor і Data Solutions. Компанія почала поетапно відновлювати доступ клієнтів до KYT та Address Screening, попросивши надати довірені IP-адреси для внесення до списку дозволених. Після відновлення доступу користувачі мають обов'язково змінити облікові дані. Компанія заявила, що наразі не виявила доказів доступу до даних розслідувань або маніпуляцій з даними атрибуції Chainalysis.

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