У Балтиморі, США, «Лос-Анджелес Чарджерс» перемогли «Балтимор Рейвенс» з рахунком 23:20 у матчі НФЛ та здобули першу перемогу в сезоні. До цього команда з Лос-Анджелеса програла 11 матчів поспіль, враховуючи ігри минулого сезону.

Перевага в грі на винос

«Чарджерс» оформили два тачдауни на виносі ще в першій половині: відзначилися квотербек Джастін Герберт і Омаріон Гемптон. Герберт завершив матч із 12 точними передачами з 18 на 129 ярдів, а його 22-ярдовий забіг у першій атаці «Лос-Анджелеса» забезпечив команді перевагу, яку вона не втратила до фінальної сирени.

За даними The Guardian, «Чарджерс» суттєво переважили суперників за ярдами на виносі — 160 проти 16. Ранінгбек «Рейвенс» Деррік Генрі набрав лише 10 ярдів за 10 спроб, однак двічі заніс м’яч у залікову зону.

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Втрата м’яча наприкінці гри

«Балтимор» скоротив відставання до 20:23 після другого тачдауну Генрі — за 10 хвилин і 23 секунди до завершення зустрічі. Утім за 2 хвилини і 3 секунди до кінця ресивер Зей Флаверс утратив м’яч після прийому передачі поблизу 45-ярдової лінії «Лос-Анджелеса». Після цього Герберт знайшов передачею колишнього гравця «Рейвенс» Чарлі Колара, який здобув перший даун і фактично допоміг команді втримати перемогу.

Для «Рейвенс» це стала п’ята поразка поспіль. Квотербек Джейкобі Бріссетт у дебютному матчі за «Балтимор» набрав 340 ярдів пасом. «Рейвенс» виміняли його через травми Ламара Джексона і Тайлера Гантлі, які перебувають у резерві травмованих. Після гри баланс «Чарджерс» становив 1-8, «Рейвенс» — 4-6.

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