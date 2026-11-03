Чарльз III висловив жаль щодо работоргівлі, але не приніс вибачень — France 24

Король Чарльз III на відкритті саміту Співдружності в Сент-Джонсі, Антигуа і Барбуда, заявив, що глибше усвідомив жахи рабства та прагне шукати шляхи подолання історичних кривд. Водночас він не приніс вибачень за роль Великої Британії у трансатлантичній торгівлі поневоленими людьми, повідомляє France 24.

Заява короля

У зверненні до лідерів 56 держав Співдружності Чарльз III сказав, що трансатлантична торгівля поневоленими людьми досі кидає тінь на острови Карибського регіону та інших членів Співдружності. Він назвав її ганебною сторінкою історії, яка викликає в нього жах і глибокий особистий жаль.

Король зазначив, що, слухаючи, навчаючись і вивчаючи це питання, він став ще більше відданим пошуку сучасних партнерств між країнами, які допомагатимуть долати наслідки минулого. Серед можливих напрямів він назвав доступ до освіти, роботи та інших можливостей, торгівлю всередині Співдружності й посилення стійкості до зміни клімату.

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Вибачення та підтримка Карибів

Напередодні саміту обговорювали, чи має Велика Британія вибачитися або виплатити репарації за свою роль у трансатлантичній работоргівлі. За даними France 24, ані король, ані Велика Британія досі не приносили таких вибачень і не обговорювали виплату репарацій.

Прем'єр-міністр Енді Бернгем заявив, що відкритий до можливості вибачень від Великої Британії. Британські посадовці проводили на саміті переговори з національними лідерами щодо можливого формату такого кроку. Бернгем також повідомив про намір обговорити реструктуризацію боргів для малих держав Співдружності та оголосив про інвестицію 40 млн фунтів стерлінгів у критичну інфраструктуру Карибського регіону протягом наступних трьох років.

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