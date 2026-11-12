Чарльз III закликав учасників COP31 усунути витоки метану до 2030 року — Anadolu Agency

Король Великої Британії Чарльз III звернувся до учасників кліматичного саміту COP31 в Анталії, Туреччина, із закликом перетворити кліматичні зобов’язання на конкретні дії. Він заявив, що майбутні покоління оцінюватимуть світових лідерів за вчинками, а не за обіцянками, повідомляє Anadolu Agency.

Скорочення викидів і захист природи

У посланні делегатам Чарльз III наголосив на необхідності прискорити скорочення викидів, перехід на чисту енергію та захист природи. За його словами, нещодавні події, часом трагічні, засвідчили, що зміна клімату є не віддаленою загрозою, а нинішньою реальністю, яка посилюється.

Король подякував президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, його уряду та турецькому народові за об’єднання міжнародної спільноти. Він також звернув увагу на взаємопов’язаність зміни клімату та втрати природи.

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Метан і кліматичне фінансування

Чарльз III закликав до 2030 року усунути непотрібні викиди метану та його витоки з нафтогазового сектору. Він назвав це однією з найшвидших доступних можливостей уповільнити потепління в короткостроковій перспективі.

Серед інших кроків король назвав пришвидшення розвитку відновлюваної енергетики, захист лісів і океанів, відновлення екосистем та зміцнення стійкості вразливих громад. Він також заявив, що уряди, бізнес, інвестори, інституції та благодійні організації мають спільно мобілізувати необхідний капітал, зокрема через державно-приватне партнерство й інноваційні моделі фінансування.

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