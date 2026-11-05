Частина молоді в тауншипах Кейптауна не голосує через проблеми з послугами — TimesLIVE

У Кейптауні, ПАР, частина молодих жителів тауншипів не прийшла голосувати під час місцевих виборів. Вони пояснювали це незадоволенням рівнем послуг та безробіттям, тоді як у передмістях міста утворилися черги виборців, повідомляє TimesLIVE.

Причини неучасті

Видання пов’язує неучасть частини молоді з їхніми скаргами на послуги та відсутність роботи. Йдеться саме про молодих людей у тауншипах Кейптауна, а не про всіх виборців міста.

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Різна активність районів

TimesLIVE описало ситуацію в день голосування як тихішу в тауншипах і водночас повідомило про черги в передмістях. Матеріал звертає увагу на різницю у виборчій активності між цими районами.

На фото до публікації 78-річна Бонґіве Джек наголосила, що молоді люди мають користуватися своїм правом голосу. На її думку, молодь повинна реалізовувати це право на виборах.

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